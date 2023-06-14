(المقريف) يجتمع بِمنسقي النَّشاط المدرسي بالمناطق

طرابلس 14 يُونيو 2023م – اِجتمع وَزير التَّربية والتَّعليم “مُوسى المقريفْ” بِمُنسِّقي النَّشاط المدرسي بالمناطق .

وَتناوَل الاِجتماع وضع آلية لإقامة مسابقات النَّشاط المدرسي بِمشاركة مدارس التَّعليم العام والخاص، وإعادة تنظيم توزِيع المناطق بِما يضمن تنفيذ خُطة الإدارة، ودراسة الاِحتياجات الضرورية للأدوات والمعدات الخاصة بالنَّشاط المدرسي، والعجز بِمعلمي النَّشاط المدرسي بالوزارة.

كَما ناقش الاِجتماع عَرض المناشط المزمع تنفيذها خِلال المدَّة القادمة على مستوى البلاد، وتحدِيد موعد ومكان إقامتها، وتشمل الرسم الفوري، البُحُوث العلمية، الصحف الحائطية، المجلة المدرسية، كرة القدم، كرة القدم الخماسية، السباحة، الشطرنج، كرة الطاولة، التظاهرة المسرحية الموسيقية.

وأوضح الوَزير في كلمة له على أهمِّية النَّشاط المدرسي في العملية التَّعليمية لإبرازه للجانب التَّربوي في كل مراحل التَّعليم وزرع اِنتماء التلاميذ والطلاب لِمدارسهم، والذي بدوره ينتقل إلى الأسرة.

كما ثمَّن الوزير جُهود إدارة النَّشاط المدرسي، ومُنسقي النشاط بالمناطق، ومديري المكاتِب في النَّجاح في إقامة عديدٍ من المسابقات الرياضية، والثقافية، والتي تكللت بأقامة المسابقة المنهجية لِمرحلة التَّعليم الأساسي، ولأول مرة على مستوى البلاد وتركت طابع إيجابي.

يذكر أن الاجتماع حضره مُدير إدارة النشاط المدرسي “عبد الباسط النعاس”، وَرؤساء الأقسام بِالإدارة وَمُنسِّقي النَّشاط المدرسي بِالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية والوسطى.

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