( المنقوش ) تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنغلاديش الجديد .

( المنقوش ) تستلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بنغلاديش الجديد .

طرابلس 14 يونيو 2023م ( وال )- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ” اليوم الأربعاء بطرابلس سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى ليبيا “أبو الحسنات محمد خير البشر” الذي قدم لها نسخةً من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى دولة ليبيا .

وذكرت مصادر الوزارة أن ” الوزيرة رحبت بالسفير الجديد متمنية له التوفيق في أداء مهامه ، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة توطيد التعاون والشراكة، في المجالات التي تعود بالفائدة بين البلدين.

من جانبه أبدى السفير خلال اللقاء دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين .

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