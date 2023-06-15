وصول شحنة دوائية لعلاج أمراض السكري لبلدية سرت .

سرت 14يونيو 2023م( وال )- أكدت مصادر صحية ببلدية سرت اليوم الاربعاء وصول شحنة دوائية لعلاج امراض السكري قادمة من جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى

وأفاد مساعد مدير ادارة الخدمات الصحية سرت ” محمد ادريس ” مراسل وكالة الانباء الليبية ( وال ) بالمدينة أن هذه الشحنة الدوائية تكفي احتياجات مرضى السكر لمدة شهر ونصف تقريبا مع تزايد عدد المصابين به المسجلين بالمنطقة البالغ أكثر من تمانية ألاف مواطن ومواطنة .

وأوضح ” ادريس ” أن الإدارة شرعت في توزيع الشحنة عن طريق عيادة السكر المركزية بمقر الرعاية الصحية الأولية سرت بحسب المرضى المسجلين بالمنظومة الرئيسية بالعيادة ، داعيا المرضى غير المسجلين بضرورة الإسراع في إدراج أسمائهم ضمن المنظومة الرئيسية لمرضى السكري بالعيادة .

وأكد ” ادريس ” في ختام تصريحه لـ ( وال ) على توفر الادوية العلاجية بكميات كافية تغطي احتياجات المرضى .

وكشف مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت أن الشحنة الدوائية التى وصلت تحتوي على الأنواع التالية ( الانسولين العادي 30/70 ) ( الانسولين العادي N ) (الانسولين العادي R ) ( اقلام الانسولين 30 ) ( اقلام الانسولين لانتس ) ( اقلام الانسولين هومولوق ) ( اقلام الانسولين نوفوربد ) ( أقراص الداوانين 5مل ) ( حبوب جلوكوفاج 500 ) النيدل الخاص بقلم الانسولين (الابرة) .

…( وال-سرت )…