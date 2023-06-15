ابوالغيظ يحذر من تنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويطالب واشنطن بالتدخل.

القاهرة 14 يونيو 2023م ( وال ) – حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية ” أحمد أبو الغيط ” من قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة .

وقال ” ابوالغيظ ” إن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم”، حسبما نقل عنه في بيان المتحدث باسمه ” جمال رشدي “.

وطالب أبو الغيط الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن .

وأوضح المتحدث أن ثمة معلومات متداولة في منصات إعلامية حول الموضوع وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تسعى للحصول على ضوء أخضر أمريكي للمُضي قُدماً في خططها.

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