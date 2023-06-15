المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

واشنطن 15 يونيو 2023 م ( وال ) – أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه توقع أن ترتفع تكلفة الاقتراض بواقع نصف نقطة مئوية أخرى بنهاية العام الجاري في ظل قوة الاقتصاد عن المتوقع وبطء انحسار التضخم.

وقررت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة بالإجماع في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين أن “الإبقاء على النطاق المستهدف (لسعر الفائدة) دون تغيير في هذا الاجتماع يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.

وأضافت أن الزيادات الأخرى لسعر الفائدة “ستراعي التشديد التراكمي للسياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية الذي يؤدي لتباطؤ النشاط الاقتصادي والتضخم وكذلك التطورات الاقتصادية والمالية”.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن البنك قطع شوطا طويلا في محاربة التضخم وإن الأثر الكامل للتشديد النقدي سيظهر لاحقا.

وأضاف باول أن جميع مسؤولي البنك تقريبا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام، وأشار إلى أنه حتى مع عدم اتخاذ المسؤولين قرارا بما سيفعلونه في هذا الصدد في الاجتماعات المقبلة، فإن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لشهر يوليو قد يشهد زيادة أخرى في سعر الفائدة.

وأكد أن البنك ملتزم تماما بالسعي لتحقيق مستوى التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة لكنه حذر من أن ذلك لا يزال أمامه طريق طويل.

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