للمرة الأولى في تاريخ الرئاسة.. عشرون معرضا افتراضيا ومتنقلا ورقميا

السعودية 15 يونيو 2023 (وال) ـ أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور “عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس”، استعداد الرئاسة لإقامة 20 معرضًا مختلفًا خلال موسم الحج لهذا العام ، مما يشكل المرة الأولى من نوعها في تاريخ الحرمين الشريفين، حيث تتنوع هذه المعارض ما بين المعارض الميدانية، والمعارض الرقمية، والمعارض الافتراضية، والمعارض المتنقلة.

ويشارك في إعداد وتنفيذ وإقامة هذه المعارض أكثر من أربعين موظفًا متخصصًا في مجال المعارض، يقدمون شرحًا يتضمن معلومات هامة حول المعروضات وتاريخها الثقافي، لضمان تجربة فريدة للزوار والحجاج. و تهدف المعارض إلى إبراز الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن وتوعية القاصدين ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن خلال الأركان المتميزة والصور المعبرة خصوصاً أنها تحوي محتويات قيمة تضرب عميقاً في جذور التاريخ، وتحكي التطور الكبير الذي شهده الحرمان الشريفان عبر العصور، وخصوصاً خلال العهد السعودي و فرصة للاطلاع على المعالم الأثرية والدينية التي تضمها أجنحة المعرض وأركانه، والتعريف بالثقافة السعودية وتطورها الحضاري والتقني، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها في تطوير كفاءة الخدمات والرقي بالإمكانات المقدمة إلى قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار معاليه إلى أن هذه الخطوة الجديدة تعكس التزام الرئاسة بتطوير إثراء تجربة ضيف الرحمن، مما يعزز أهمية هذه المعارض ثقافيًا ويعكس رؤية المملكة في تنمية وتطوير الخدمات في موسم الحج، لافتاً النظر إلى تنوع فترات المعارض فمنها ما هو خلال الموسم منذ بدايته، وأخرى عبارة عن مشاركات مع جهات حكومية في سبيل التعاون والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن والحجاج، بينما توزعت في مواقع مختلفة، حيث سيتم إقامة بعضها داخل المسجد الحرام والأخرى متنقلة تجوب المشاعر المقدسة وبعض المواقع في مكة المكرمة ومحافظة جدة؛ لتوفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الزوار والحجاج للاطلاع على تاريخ الحرمين الشريفين ومراحل تطورهما. (وال ـ السعودية )

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