ابوجناح يشدد على ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لحلحلة العراقيل التي تواجه توريد احتياجات الدولة من الأدوية التخصصية والعامة.

طرابلس 15 يونيو 2023 م ( وال ) – شدد وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح ” على ضرورة التنسيق مع الجهات الرقابية لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه توريد احتياجات الدولة من الأدوية التخصصية والعامة.

جاء ذلك خلال مباحثات ” أبوجناح “أمس الاربعاء بالعاصمة طرابلس مع رئيس لجنة العطاء العام ومدير إدارة الصيدلة، ورئيس مجلس إدارة جهاز الإمداد الطبي، حول الإجراءات اللازمة التي اتخذت حيال معالجة الملاحظات الواردة بكتاب هيئة الرقابة بشأن رفع الوقف عن العطاء العام (1-2019) .

وذكرت وزارة الصحة عبر صفحتها بالفيسبوك أن ” ابوجناح ” أكد خلال اللقاء على التزام الوزارة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العطاء العام، وإنهاء أزمة نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.

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