استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني نابلس.

نابلس 15يونيو 2023 (وال) – استُشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران أحدهما بجروح خطيرة فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال عدوانها على مدينة نابلس.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس باستشهاد الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين ، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال العدوان على نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والفخذ، نُقلا إلى المستشفى، أحدهما بحالة حرجة.

وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدعس من مركبة للاحتلال، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا، وأخلت عددا من المنازل المجاورة له، تمهيدا لهدمه.

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