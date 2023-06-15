القاهرة| بحث تفعيل اتفاقية التعاون العلمي بين وزارة الزراعة ومنظمة (الفاو)

القاهرة 15 يونيو 2023 (وال)- انطلقت بالعاصمة المصرية اليوم الخميس، اجتماعات المقررة بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بحكومة الوحدة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بحضور النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة ووزير الزراعة والثروة الحيوانية حسين القطراني والوفد المرافق له.

وكان في استقبال معاليه عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، والممثل الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بشأن تفعيل اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية ومنظمة الأغذية والزراعة.

وتناولت المباحثات تحديد مساهمة منظمة الأغذية والزراعة في الأولويات الوطنية للتنمية الريفية والأمن الغذائي في ليبيا، إلى جانب العمل على إعادة تنشيط برنامج الصندوق الاستنمائي الأحادي في ليبيا، والعديد من الأمور التي تركز على عددٍ من الأولويات بينها وضع خطة استراتيجية للأمن الغذائي الوطني وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة العليا لاستراتيجية الأمن الغذائي.

وكانت استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا قد وُضعت على جدول أعمال مجلس وزراء حكومة الوحدة لعام 2023 الذي صاغ مشروع قرار يدعو إلى إنشاء “اللجنة الوطنية للأمن الغذائي”، ووضع “استراتيجية وطنية للأمن الغذائي”، من بين الأهداف الأخرى للحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، حيث تمت دعوة فريق الأمم المتحدة في ليبيا للتنسيق من أجل دعم استراتيجية الأمن الغذائي بطريقة فعّالة في إطار برنامج الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية.

وفي كلمته أكد معاليه الوزير حسين القطراني على توثيق التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة من أجل بلورة الحلول الممكنة لتطوير القطاع الزراعي والحيواني وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا مع العمل على الاستفادة من كل الموارد المتاحة”.

وأضاف القطراني أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع خارطة الطريق لتحقيق بنود اتفاقية التعاون العلمي والتقني بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية ومنظمة الأغذية والزراعة، كما سيتم بذل كل الجهود لتذليل كافة العقبات من أجل إتمام بنود الاتفاقية التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الأجيال القادمة.

من جانبه، أكد عبد الحكيم الواعر خلال اللقاء على ضرورة مراجعة كل السياسات المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والزر اعي في ليبيا، مع وجود فرص للاستفادة من تجاب الدول الأخرى إلى جانب مراجعة الاستراتيجيات في ظل التحديات الحالية من بينها الصراع الدائر في أوكرانيا بمنطقة البحر الأسود.

وتتألف المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي في ليبيا من كل من منظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ويشترك في قيادتها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة.

يشار إلى أنه سيعقد في تونس العاصمة في 26 يونيو الجاري، اجتماع لمناقشة إطار استراتيجية الأمن الغذائي ودعم فريق عمل الأمم المتحدة للأمن الغذائي. (وال)

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