السلطات اليونانية تروي اللحظات الأخيرة قبيل غرق قارب للمهاجرين

أثينا 15 يونيو 2023 (وال)- أصدرت السلطات اليونانية الخميس، بيانًا بشأن المأساة التي حدثت جرّاء غرق قارب على متنها مهاجرين غادرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم على متن القارب بينهم طفلان.

ونشر موقع “عرب أوروبا” عبر فيسبوك – بيانًا رسميًا للسلطات اليونانية يوثق فيه “اللحظات الأخيرة قبل المأساة والقبطان الذي ترك قارب الصيد وتغير المسار إلى اليونان وليس إلى إيطاليا”.

وبحسب تقارير من الناجين؛ فقد كان التوتر شديدًا على القارب منذ الساعات الأولى لمغادرته من ليبيا، وبدأ محركه يُواجه مشاكل بعد حوالي 6 ساعات من بدء الرحلة، وطلب عديد المهاجرين إعادتهم إلى ليبيا، لكن القبطان والمهّربين واصلوا طريقهم، ولجأوا إلى العنف والضرب ضد بعض المحتجين.

وبحلول صباح الثلاثاء، كان الوضع مريعًا، حيث نفدت مياه الشرب وبدأ العديد يفقدون وعيهم بسبب الجفاف، وبدأ الكثيرون في الجدال مع القبطان، الذي غيّر مسار قارب الصيد باتجاه السلطات اليونانية، حيث تخلى عن القارب وصعد في قارب مطاطي، كما تم تسجيله من ذلك الوقت فصاعدًا، بدأ القارب يتعرج بشكلٍ جامح، وانتهت بالمأساة الكبرى. (وال) ع ع

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