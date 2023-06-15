فروع الشؤون الاجتماعية بالواحات تشرع في اصدر بطاقات التامين الصحي العام للمتقاعدين .

جالو 15يونيو 2023 م ( وال ) – بدأت فروع الشؤون الاجتماعية بمدن جالو واوجله واجخره باستقبال شريحة المتقاعدين بالواحات لاستلام اجراءتهم واستصدار بطاقات الاستفادة من خدمة التامين الصحي العام الذي اقرته حكومة الوحدة الوطنية عبر برنامج صندوق التامين العام .

وقال” جابر العلواني” مسؤول الشؤون الاجتماعية جالو لمراسل وكالة الانباء الليبية بالواحات اليوم الخميس انه تم اصدار أكثر من ثلاثمائة بطاقة تحمل صورة وبيانات المتقاعد عبر اللجنة المكلفة التي وصلت من طرابلس للاشراف على المقابلات.

من جهة أخرى صرح ” جمال كاريس ” مسؤو ل فرع الشؤن الاجتماعية أوجله لمراسل (وال) نظرا للاقبال المتزايد وقصر المدة تقرر استئناف اصدار البطاقات للمتقاعدين بعد اجازة عيد الاضحى المبارك .

يشار إلى أن صندوق التأمين الصحي العام يخضع لضوابط القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين ويقدم خدماته وفق القانون رقم 20 لسنة 2010 بشأن التأمين الصحي.

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