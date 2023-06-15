الرئيسان الجزائري والروسي يبحثان الأزمة الليبية

موسكو 15 يونيو 2023 (وال)- أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أنهما تناولا في محادثاتهما التي أجرياها بالعاصمة الروسية؛ الأزمة الليبية دون أن يُبديا المزيد من التفاصيل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان في أعقاب حضورهما في موسكو، لحفل التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون القائم بين البلدين منذ ستة عقود.

وذكرت وسائل أعلام روسية أن الرئيس بوتين قد استقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بقاعة “غيورغي” بموسكو الخميس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى روسيا. (وال)

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