وكالات 15 يونيو 2023 (وال) – أكدت مصادر ليبية مسؤولة أن واشنطن أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، وعرضت عليهم الانضمام للجنة السياسية الجديدة التي تحل محل “لجنة الـ 75″، التي تمخض عنها حكومة الوحدة الوطنية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وكشفت المصادر لـ “سبوتنيك”، أن الاتصالات جرت من طرف الجانب الأمريكي خلال […]

ظهرت المقالة سبوتنيك: أمريكا تجري اتصالات لتشكيل لجنة سياسية جديدة في ليبيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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