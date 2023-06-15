مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرارا باعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة .

طرابلس 15يونيو 2023 م (وال)- اصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أمس الاربعاء قرارا باعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة .

ونصت المادة الاولى من القرار الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه بتولي وزارة الخدمة المدنية اعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الى كافة القطاعات الحكومية ، وادراجهم ضمن ملاكاتها الوظيفية حسب المؤهل العلمي والدرجة الوظيفية .

والزمت المادة الثانية من القرار كافة الوزارات والقطاعات بتمكين المنسبين لها من مباشرة العمل وادراجهم بالملاكات الوظيفية حسب الوظائف الشاغرة لديها ، فيما نصت المادة الثالثة على ان تلتزم وزارة المالية بتغيير المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد وفق مايرد اليها من القطاعات المختلفة .

( وال )