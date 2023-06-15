ليبيا نيوز

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرارا باعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة .

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15يونيو 2023 م (وال)- اصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أمس الاربعاء قرارا باعادة تنسيب  الموظفين  المحالين  تحت تصرف الخدمة  . 

ونصت المادة الاولى من القرار الذي تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه  بتولي وزارة الخدمة  المدنية  اعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الى كافة  القطاعات الحكومية  ، وادراجهم  ضمن  ملاكاتها  الوظيفية حسب المؤهل العلمي  والدرجة الوظيفية .

 والزمت المادة الثانية من القرار  كافة الوزارات والقطاعات بتمكين  المنسبين لها من مباشرة العمل  وادراجهم  بالملاكات  الوظيفية  حسب الوظائف  الشاغرة لديها ، فيما نصت المادة الثالثة  على ان تلتزم  وزارة المالية  بتغيير المسارات الوظيفية  للموظفين  المعاد تنسيبهم حسب جدول المرتبات الموحد  وفق مايرد اليها من القطاعات  المختلفة .

( وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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