اجتماع بديوان المحاسبة يضم ( الدبيبة ) و ( شكشك ) ومدراء الرقابة والحسابات العسكرية ووزارة الدفاع .

طرابلس 15 يونيو 2023م ( وال )- عقد بمقر ديوان المحاسبة اليوم الخميس اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع ” عبدالحميد الدبيبة ” ، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

كما ضم الاجتماع مديري الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي ، ومكتب الشؤون القانونية بديوان المحاسبة ، ومديري إدارة الحسابات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وعددًا من مديري الإدارات بوزارة الدفاع.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الإدارة العامة للحسابات العسكرية قدمت عرضاً ضوئياً بشأن الصعوبات والمشاكل التي تواجه تنفيذ التقاعد العسكري لمنتسبي المؤسسة، وفق مرتبات الجدول الموحد باعتبار تأخر التسوية بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة المالية منذ العام 2006.

وأوضح المكتب أن المجتمعين اتفقوا ، على ضرورة دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمتقاعدين كافة، لما قدموه خدمةً لهذا الوطن، وضرورة تنظيم ملف الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية من حيث الأسعار والإعداد، وذلك من خلال تنفيذه عن طريق إدارة الإمداد برئاسة الأركان.

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