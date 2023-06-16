الرئيسان الجزائري والروسي يبحثان الأزمة الليبية .

موسكو 15 يونيو 2023 م (وال) ـــ أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس انهما تناولا في محادثاتهما التي اجرياها بالعاصمة الروسية الأزمة الليبية دون ان يبديا المزيد من التفاصيل .

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيسان في اعقاب حضورهما في موسكو ، لحفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون القائم بين البلدين منذ ستة عقود .

وذكرت وسائل اعلام روسية أن الرئيس بوتين قد استقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بقاعة “غيورغي” بموسكو اليوم الخميس ، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى روسيا .

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