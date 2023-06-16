وكيل وزارة الحكم المحلي يتابع تنفيذ مشرعات الطرق والصحة والمياه والصرف الصحي بالعسة .

العسة15يونيو2023(وال) – تابع وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف خلال اجتماعه بالمجلس البلدي منشية الجميل بحضور مدير ادارة الشؤون الادارية بوزارة الحكم المحلي التطورات المتعلقة بالقرارات التي اتخذت اثناء زيارة رئيس الحكومه لمنطقة العسة خلال الفترة الماضية.

واكد َوكيل الوزارة على البدء قريباً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتوفير احتياجات المنطقة في مختلف المجالات من بينها قطاع الطرق والصحة والمياه والصرف الصحي.

واعرب الوكيل عن دعمه الكامل لبلدية المنشية التي ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات التي تهم المواطن.

من جانبه اكد عميد البلدية محمد غيطة على ضرورة البدء في اسرع وقت لتوفير كل ما تحتاجه المنطقة باعتبارها منطقة حدودية ولها اهمية في المحافضة على امن البلاد بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.

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