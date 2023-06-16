إغلاق عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل.

طرابلس 15 يونيو 2023م(وال)- أغلقت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم رفقة دوريات من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية اليوم الخميس عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة رأس اللفع بالطريق الرابط بين العزيزية ومناطق الجبل المخالفة لنصوص القانون رقم 2 لسنة 1971 بشأن المناجم والمحاجر.

وأكد وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” بإن دوريات الإدارة قد اقفلت اليوميين الماضيين عدد من الكسارات والمحاجر بمنطقة الرابطة وسوق الخميس امسيحل بناء على تعليمات النائب العام بوقف واقفال العديد من المحاجر والكسارات التي تعمل دون تراخيص لحين اثبات اجراءاتهم.

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