مفوضية اللاجئين: انخفاض عدد اللاجئين الذين استضافتهم دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2 %.

روما 15 يونيو 2023م (وال ) أظهر تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، انخفاض عدد اللاجئين الذين استضافتهم دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2 في المائة، حيث بلغ 2.4 مليون في نهاية عام 2022.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “الاتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2022″، أن هذا الانخفاض يُعزى إلى أنشطة التحقق من اللاجئين التي تمت في لبنان والعراق والأردن.

وفي نهاية عام 2022، استضاف لبنان (818.900) والأردن (697.800) ومصر (294.600) والعراق (273.700) 87 في المائة من جميع اللاجئين في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هناك رقم مثير للدهشة يتعلق بإيران، حيث ارتفع عدد اللاجئين من 798300 إلى 3.4 مليون ، مع تسجيل 2.6 مليون أفغاني إضافي.

ومع ذلك ، على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية ، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالنازحين داخليًا.

وأوضح تقرير المنظمة أنه بالنسبة لطلبات اللجوء ، كانت هناك زيادة بنسبة 40 في المائة في عام 2022 ، مع 288400 طلب جديد من مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء أكثر من نصف هذه الطلبات من السكان السوريين، مع تقديم غالبية الطلبات في ألمانيا والنمسا وهولندا.

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