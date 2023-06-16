ليبيا نيوز

منظمة الصحة العالمية تستعد للاستجابة للإعصار المداري في باكستان.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

جنيف 16 يونيو 2023 م ( وال ) –  أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديم الدعم لحكومة باكستان في استعدادات التأهب والاستجابة للتأثيرات الصحية الناجمة عن إعصار بيبارجوي Biparjoy المداري.

وقالت ممثلة المنظمة في باكستان الدكتورة باليثا ماهيبالا إن فريق المنظمة في حالة تأهب ويراقب الإعصار، لتقديم كل دعم ممكن لحكومة باكستان، مؤكدة أن الأولوية هي ضمان تلبية الاحتياجات الصحية للمتضررين.

ووفقاً للسلطات الباكستانية فمن المتوقع إعادة توطين نحو 100 ألف شخص من مناطق الحزام الساحلي في ثاتا وبادين وساجوال ومير بور خاس، بينما بدأ نقل 25 ألف شخص بالفعل.

….(  وال ) …..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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