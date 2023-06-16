وزارة المالية : رواتب وزارات التربية والتعليم والداخلية والدفاع والصحة والتعليم العالي تخطت حاجز المليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

طرابلس 16 يونيو 2023 م ( وال ) – كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن تخصيص( 6 ) مليارات دينار لبند رواتب وأجور وزارتي الداخلية والدفاع والجهات التابعة لهما خلال الفترة من بداية يناير حتى 31 مايو الماضي.

بحسب تقرير الإفصاح المنشور عبر صفحة وزارة المالية على” فيسبوك إستحواد الباب الأول (الرواتب) على 71% من إجمالي الإنفاق العام الباب الأول (الرواتب) على 71% من إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بواقع 22 مليارًا و741 مليونًا و698 ألفًا و206 دنانير.

في حين تأتي مخصصات الأجور لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها في المرتبة الأولى بواقع 6 مليارات و951 مليونًا و88 ألفًا و281 دينارًا، تليها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بواقع 3 مليارات و218 مليونا و785 ألفا و885 دينارا، ثم وزارة الدفاع والجهات التابعة لها بمليارين و795 مليونا و309 آلاف و651 دينارا وفقا لما أوضحه تقرير الوزارة خلال الفترة المذكورة .

وحسب التقرير جاء ت وزارة الصحة والجهات التابعة لها في المرتبة الرابعة بمليارين و696 مليونا و931 ألفا و419 دينارا، وخامسًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها بحجم رواتب يبلغ مليارا و71 مليونا و751 ألفا و310 دينارا.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن أجور ورواتب الوزارات الخمسة السابقة (التربية والتعليم والداخلية والدفاع والصحة والتعليم العالي) والجهات التابعة لها، هي فقط التي تتخطى حاجز المليار دينار، خلال الخمسة أشهر، من بين 34 جهة شملها تقرير الإفصاح.

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