اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تدين الاعتداء على وكيل النيابة الابتدائية في بنغازي.

طرابلس 16 يونيو 2023 م ( وال ) – دانت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان الاعتداء على وكيل النيابة الابتدائية بجنوب بنغازي “أحمد القطعاني” من قبل عناصر عسكرية، و إهانة كرامته الإنسانية بمقر عمله،

وحذرت اللجنة في بيان، أمس الخميس ، من خطورة مثل هذه الأفعال الخارجة عن القانون ، معتبرة أنها ” تؤثر على عمل ومكانة النيابة العامة والجهاز القضائي، وتحد من هيبة القضاء الوطني، في وقت تحتاج فيه ليبيا لتأكيد قدرتها على تحمل تدابير المحاسبة القضائية وتحقيق العدالة والإنصاف بذاتها بدلا من ملاحقة مواطنيها من القضاء الدولي” .

وقالت إن ” الاعتداء على عضو النيابة العامة عمل يمس منصة القضاء ومنظومة العدالة، ويعد انتهاكًا جسيمًا لحرمة النيابة العامة باعتبارها أحد مقومات دولة القانون وحصونها المنيعة” محملة المسؤولين عن الإعتداء سلامة عضو النيابة العامة ، داعية بالجهات المختصة سُرعة ملاحقة الجُناة وتقديمهم للعدالة.

يُشار إلى أن عضو النيابة “أحمد القطعاني” هو رئيس نيابة الأملاك العامة بنيابة جنوب بنغازي الابتدائية، التي شكلها مؤخرا النائب العام في جميع مدن ليبيا للنظر في الاستيلاء على الأراضي والأملاك العامة.

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