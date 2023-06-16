وزيرالدفاع الإيطالي يؤكد ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا عبر الحوار.

طرابلس 16 يونيو 2023 م ( وال ) – أكد وزير الدفاع الإيطالي ” غويدو كروزيتو ” أمس الخميس ، على ضرورة إعادة بناء العلاقات مع ليبيا من خلال الحوار.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء قال “كروزيتو” في تصريحات إذاعية “تم تفكيك العلاقة مع ليبيا من قبل الغرب بعد ” 2011 ” ويجب الآن إعادة بنائها من خلال الحوار”.

وأشار ” كروزيتو ” إلى أن “هذه رحلات طويلة ، ولكن في غضون ذلك سيتعين علينا إدارة حالات الطوارئ وتجنب المآسي ومحاولة تجنب المغادرة” على حد قوله.

وجاءت تصريحات الوزير الإيطالي بعد أقل من شهر من تصريح مماثل أكد خلاله على أن استقرار ليبيا أمر ضروري لبلاده.

وقال ” كروزيتو ” في احاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين ” لقد حققنا حتى الآن القليل جدًا مقارنة بالجهود المبذولة في ليبيا، معددا البعثات المختلفة التي ستشارك فيها إيطاليا في ليبيا عام 2023 على المستويات الوطنية والدولية والأوروبية.

كما أكد الوزير الايطالي على أن إيطاليا مستعدة للعب دور “الميسر والمنسق” في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية وفق ما نقلت عنه آنذاك وكالة «نوفا “.

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