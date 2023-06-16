شركة الكهرباء : استكمال عمرة جسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة الزويتينة.

طرابلس 16 يونيو 2023 م ( وال ) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء الخميس ، استكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الزويتينة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بالفيسبوك ” إن الأعمال تجرى بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة مع مختصين من شركة «ألجيك» وفق نظام الورديتين بهدف الإسراع باستكمال أعمال صيانة الوحدة وإعادتها إلى الشبكة قريبا.

وأشارت المصادر إلى تجهيز غرفة الاحتراق داخل الوحدة وتركيب ريش التوربينة والكمبرسر وذلك للمحافظة على نمط عطائها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

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