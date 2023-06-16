البعثة الأممية تستمع إلى آراء الأحزاب السياسية بشأن مسودات القوانين الانتخابية

طرابلس 16 يونيو 2023 (وال)- التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزدون زينينغا الخميس، مع ممثلين عن ( 17 ) حزبًا وتجمع سياسي ليبي يُمثلون غالبية الأحزاب السياسية من مختلف أرجاء البلاد.

وقالت البعثة – عبر صفحتها بالفيسبوك – إن الاجتماع يُعد واحدًا من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هذا الأسبوع، لاستطلاع آراء مختلف الأطراف حول التطورات الحالية في ليبيا، ومسودات القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة (6+6) المشكّلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة)).

ووفقًا للبعثة طرح المشاركون خلال اللقاء ملاحظاتهم حول مسودة القوانين الانتخابية التي خرجت بها لجنة (6+6) مسلطين الضوء على بعض العناصر الإيجابية، لا سيما إشراك الأحزاب السياسية في الانتخابات، معربين في الوقت ذاته عن مخاوفهم بشأن الأحكام التي يمكن أن تعرقل التنفيذ العملي لهذه القوانين، وكذلك الخلافات حول الجوانب السياسية التي قد تُبرز بسبب هذه القوانين المقترحة.

كما قدّم المشاركون اقتراحات أحزابهم حول سُبل معالجة القضايا الخلافية والسير نحو الانتخابات في عام 2023، بما في ذلك دور البعثة وفقًا للمصدر ذاته.

وفي ختام اللقاء، قدم زينينغا الشكر للحاضرين على تجاوبهم المستمر مع البعثة، وجدد التأكيد على أهمية ضمان تنفيذ القوانين الانتخابية، مشيرًا إلى أن نجاح الانتخابات يستلزم قبول جميع الأطراف الرئيسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية. (وال)

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