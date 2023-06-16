باتيلي يبحث مع سفير الكويت لدى ليبيا آخر التطورات السياسية والأمنية

تونس 16 يونيو 2023 (وال)- بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان، آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

وقال باتيلي – في تغريدة له على تويتر – “استقبلتٌ اليوم في مكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في تونس سفير دولة الكويت لدى ليبيا زياد المشعان، وأجرينا نقاشًا مثمرًا حول آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا”.

كما بحث الجانبان بحسب باثيلي جهود الأمم المتحدة الرامية لتمكين إجراء الانتخابات في ليبيا. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال