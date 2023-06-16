يونيسف تدعو إلى حماية أطفال السودان

جنيف 16 يونيو 2023 (وال)- دعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الجمعة، إلى حماية أطفال السودان المحاصرين في كابوس قاس.

وأضافت “يونيسف” – في بيان – أن أكثر من مليون طفل نزحوا حديثًا جراء شهرين من الصراع في السودان”.

وأكد البيان أن “أكثر من 13.6 مليون طفل في حاجة ماسة للدعم الإنساني المنقذ للحياة في السودان، بما في ذلك الماء والصحة والتغذية والحماية، وهو أعلى رقم مسجل بالبلاد منذ بداية الصراع منتصف أبريل الماضي”.

من جهتها، قالت ممثلة “يونيسف” في السودان مانديب أوبراين إن “مستقبل السودان في خطر، ولا يمكننا قبول استمرار فقدان ومعاناة أطفاله”. (وال)

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