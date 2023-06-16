كلية العلوم الصحية بغريان تحي اليوم العالمي للتبرع بالدم .

غريان 16 يونيو 2023 (وال)- احتفلت كلية العلوم الصحية غريان بإحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم وإطلاق حملة للتبرع بالدم ، تحت عنوان (تبرع بالدم.. تبرع بالبلازما.. شارك الحياة.. شارك اكثر) ، نظمها قسم المختبرات و اتحاد الطلبة بالكلية، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي و قسم التحاليل بمستشفى غريان .

ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم والتشجيع على المشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل لزيادة مخزون الدم في بنوك الدم والمستشفيات، وذلك لتلبية الاحتياجات الطبية ولمساعدة الأشخاص المرضى والمحتاجين .

وال غريان ..