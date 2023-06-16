مركز البيضاء الطبي يُشارك في المؤتمر الدولي لطب الجنين بمصر

البيضاء 16 يونيو 2023 (وال)- شارك مركز البيضاء الطبي اليوم الجمعة، في فعّاليات المؤتمر الدولي لطب الجنين المقام في جمهورية مصر العربية، وذلك عبر تطبيق “الزوم”.

هذا وشارك عدد “30” طبيبا تجمعوا في قاعة التدريب السريري بالمركز، من داخل وخارج في محاضرات علمية قيمة في مجال طب النساء والولادة، ألقاها أطباء من السعودية، والإمارات، وقطر، والصين، وبريطانيا، وتضمنت المحاضرات العلمية أحدث الطرق لتشخيص التشوهات الخلقية في الحمل وكيفية التعامل معها.

وبدروهم، أشاد الأطباء المشاركين في المؤتمر بجهود مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق، لدعمه وتشجعيه والحث المستمر من خلال التدريب، لمواكبة التطور في الطب على مستوى العالم. (وال) أ ع/ ر ت

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