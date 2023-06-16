مدير جامعة غريان يجتمع مع وفد من وزارة الحكم المحلي .

غريان 16 يونيو 2023 ( وال )- اجتمع رئيس جامعة غريان ا.د نصر امحمد اشتاوه أمس الخميس مع تميم النعاس مدير مركز تطوير البلديات و دعم اللامركزية بوزارة الحكم المحلي.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره مستشارة الوزارة لشؤون التنمية المحلية ومدير مركز الريادة بالجامعة د ” عبدالعزيز بودينه ” ومدير مركز البحوث والدراسات بالجامعة. د ” امحمد الحبشي ، مناقشة امكانية التعاون بين الجامعة ووزارة الحكم المحلي للاستفادة من القدرات العلمية بالجامعة لصالح دعم وتنمية البلديات الواقعة بنطاق الجامعة حيث ابدى الطرفان رغبة صادقة في الشراكة للمساهمة في التنمية والتطوير