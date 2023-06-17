اصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص خلال قمع المحتلين الصهاينة لمسرة مناهضة للاستيطان في قلقيلية.

قلقيلية 16 يونيو 2023 (وال) – أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني والعشرات بحالات الاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية في مدينة قلقيلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة وأطلقوا تجاههم الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق .

وكانت المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب تنديدا باستمرار جرائم المحتلين الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني .