مهاجمون سيبرانيّون يستهدفون وكالات حكوميّة بدول تُمثّل مصلحة إستراتيجيّة للصين ، وبكين تنفي وتندد .

أتلانتا 16 يونيو 2023 م (وال) ـــ ذكرت قناة “سي إن إن” الأميركيّة أنّ وكالات فدراليّة أميركيّة عدّة تعرّضت أمس الخميس لهجوم معلوماتي كبير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية ” أ. إف. بي” عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، “آدم هودج”، قوله : (إن وكالة الأمن السيبراني الأميركية (CISA) والشرطة الفدرالية أصدرتا تنبيهًا أمنيًا سيبرانيًا لمساعدة الشركات والوكالات الحكومية على التعرف سريعًا إلى نقاط الضعف وإيجاد حل لها) .

وأضاف أن (إدارة بايدن وهاريس بذلت بلا كلل جهودًا لتحسين الأمن السيبراني للبلاد وأمن البرامج التي نستخدمها جميعًا) .

وكان تقرير صادر عن شركة تابعة لشبكة “غوغل”، الخميس، أفاد بأنّ مجموعة مهاجمين سيبرانيّين مرتبطين بشكل واضح بالدولة الصينيّة، يتحملون المسؤوليّة عن حملة واسعة من التجسّس المعلوماتي استهدفت (خصوصًا وكالات حكوميّة في دول عدّة تُمثّل مصلحة إستراتيجيّة لبكين).

ويزداد قلق الدول الغربيّة حيال مناورات بكين في الفضاء الإلكتروني. ففي أواخر مايو ، اتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون “جهة سيبرانيّة” ترعاها الصين بالتسلّل إلى “بنى تحتيّة حيويّة” أميركيّة، وهو ما نفته بكين بشدّة مندّدةً بـما وصفته بـ (حملة تضليل) .

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