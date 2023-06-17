انطلاق فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بحضور عربي لافت .

موسكو 16 يونيو 2023 (وال) ـــ افتتحت، اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة العامة لمنتدى “سان بطرسبورغ الإقتصادي الدولي”، والذي يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي ، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات في أكثر من 100 دولة، عبر العالم ، وسجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا، وفق وكالة سبوتنيك الروسية .

ويقام المنتدى في معرض “أكسترا فورم” ومركز المؤتمرات، حيث بدأ برنامج أعماله اليوم، مع استمرار توافد المشاركين إلى الحدث العالمي ، وتشهد الفعاليات مشاركة شركات روسية كبيرة ومهمة.

كما أعلنت مؤسسة “روس كونغرس” (أكبر جهة منظمة للفعاليات الروسية الدولية والمؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال والفعاليات الاجتماعية)، أن أكثر من 17 ألف شخص، من 130 دولة وإقليمًا أكدوا مشاركتهم في المنتدى العام الحالي 2023 .

وينقسم برنامج الأعمال الرئيسي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى خمس مجموعات: “الاقتصاد العالمي في عصر التحول العالمي”، “الاقتصاد الروسي: من التكيف إلى النمو”، “بناء السيادة التكنولوجية”، “مدخرات الناس وجودة الحياة كأولوية قصوى”، “سوق العمل: الاستجابة للتحديات الجديدة”.

بالإضافة إلى برنامج الأعمال الرئيسي، سيقام على هامش المنتدى : المنتدى الاستشاري الإقليمي العشرين للأعمال (ب 20) والمنتدى الاقتصادي للشباب ومنتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتدى سلامة الأدوية ومنتدى الأعمال الإبداعية.

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