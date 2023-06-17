سكان شارع ميزران يحتفلون اليوم الجمعة بتاريخية الشارع .

طرابلس 16 يونيو 2023 (وال)- احتفل سكان شارع ميزران اليوم الجمعة بتاريخية الشارع الذي يعود لعقود طويلة ويمتد من المدينة القديمة مرورا بميدان الشهداء وصولا الى تقاطع شارع الزاوية .

ويتميز الشارع الذي يتوسط مدينة طرابلس باحتواه عددا من المباني التاريخية وجامع ميزران ومدرسة الساعاتي وزواياه العلمية للفقه والتفسير و القرآنية لتحفيظ الأطفال والشباب وطلبة العلم القرآن الكريم منذ العام 1880 م ،اضافة الى مقبرته القديمة خلف الجامع وما يضمه من مساكن للعلماء والمشائخ من سكان الشارع .

وعبر المواطنون الذين شاركوا في الاحتفال اليوم على تقديرهم لهذه البادرة التي احيت تاريخية واحدا من الشوارع الهامة في طرابلس وكان مناسبة للقاء بين مختلف الاجيال من سكان المدينة وضواحيها وللترويح والتجول .

ودعا المشاركون في الاحتفال الى امكانية تخصيص الشارع لمرور المشاة ومنع استعمال السيارات بمختلف انواعها نظرا للكثافة المرورية والاعداد المتزايدة من السيارات .