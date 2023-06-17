جامعة ليبيا المفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي تعلن عن حاجتها لقبول اعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات .

طرابلس 16 يونيو 2023 (وال)- اعلنت جامعة ليبيا المفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي عن حاجتها لقبول اعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات للعمل بالجامعة .

واوضح الاعلان التخصصات التي تحتاجها الجامعة وهي .. اللغة الانجليزية – اللغة الفرنسية – الطب البشري – الهندسة الكهربائية – الهندسة المدنية – الهندسة الميكانيكية – التمريض – الاعلام -تقنية المعلومات .

ودعت السادة الى تقديم طلباتهم على البريد الالكتروني( [email protected] على في موعد اقصاه 31 يوليو 2023 وستقوم الجامعة بتحديد موعد استلام المستندات الاصلية في اعلان على موقعها الرسمي .