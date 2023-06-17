ليبيا نيوز

جامعة ليبيا المفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي تعلن عن حاجتها لقبول اعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 يونيو 2023 (وال)- اعلنت جامعة ليبيا المفتوحة التابعة لوزارة التعليم العالي عن حاجتها  لقبول  اعضاء هيئة تدريس  في عدد من التخصصات للعمل بالجامعة .

 واوضح الاعلان التخصصات التي تحتاجها الجامعة وهي .. اللغة الانجليزية – اللغة الفرنسية –  الطب البشري – الهندسة  الكهربائية –  الهندسة المدنية –  الهندسة الميكانيكية – التمريض  – الاعلام -تقنية المعلومات .

ودعت السادة الى تقديم طلباتهم على البريد الالكتروني( [email protected] على  في موعد اقصاه  31 يوليو 2023  وستقوم الجامعة بتحديد  موعد استلام المستندات الاصلية في اعلان على موقعها الرسمي .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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