باتيلي يشارك في أعمال المنتدى الاستشاري الإقليمي حول تنمية منطقة الساحل في نيامي.

طرابلس 17 يونيو 2023 م ( وال ) – شارك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ” عبدالله باتيلي ” في أعمال المنتدى الاستشاري الإقليمي حول تنمية منطقة الساحل الذي انعقد في العاصمة نيامي الأسبوع الماضي ، الذي نظمته اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بالأمن والتنمية في منطقة الساحل .

وقال ” باتيلي ” في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر اليوم السبت ” سلطت الضوء خلال مداخلتي على الترابط بين الأزمة في ليبيا والأوضاع في المنطقة ، وشددتُ على الحاجة إلى تنسيق إقليمي قوي على جميع المستويات ”.

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