ليبيا نيوز

باتيلي يشارك في أعمال المنتدى الاستشاري الإقليمي حول تنمية منطقة الساحل في نيامي.

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17 يونيو   2023 م ( وال )  – شارك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ” عبدالله باتيلي ”  في أعمال المنتدى الاستشاري الإقليمي حول تنمية منطقة الساحل الذي انعقد في العاصمة نيامي الأسبوع الماضي ، الذي نظمته اللجنة المستقلة رفيعة المستوى المعنية بالأمن والتنمية في منطقة الساحل .

 وقال ” باتيلي ” في تغريدة نشرها عبر  حسابه بموقع  تويتر اليوم السبت ” سلطت الضوء خلال مداخلتي على الترابط بين الأزمة في ليبيا والأوضاع في المنطقة ، وشددتُ على الحاجة إلى تنسيق إقليمي قوي على جميع المستويات ”.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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