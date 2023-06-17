بوشناف : مجلس الأمن القومي الليبي من الهيئات التابعة لمجلس النواب ويلتزم تبعا لذلك بكل مايصدر عنه

واشنطن 17 يونيو 2023 (وال) – أوضح المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي أن مقترحه بشأن تحريك المسار الدستوري “لم ترد فيه أية إشارة إلى تأجيل الإنتخابات لا تصريحا ولا تلميحا”.

وقال بوشناف في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن “المقترح لا يتقاطع مع عمل لجنة 6+6” لافتا إلى أنه “يدعم ما اتفقت عليه اللجنة.

وأشار بوشناف إلى أن زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية تم الترتيب لها مسبقا مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أنه لا علاقة لها بما يشاع عن اللجنة رفيعة المستوى ولم تكن على بساط البحث مع الجانب الأمريكي على أي مستوى.

ولفت بوشناف إلى أن هذا التوضيح موجه للرأي العام الليبي ضمن واجباته والتزامه القانوني، مشددا على أن مجلس الأمن القومي الليبي من الهيئات التابعة لمجلس النواب ويلتزم تبعا لذلك بكل مايصدر عنه. (وال – واشنطن)

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