برلمانيون من 64 دولة يوقعون في تشيلي ميثاقاً لمكافحة الجوع . 

سانتياغو ـ تشيلي 17 يونيو 2023 م (وال) ـــ وقّع برلمانيون من 64 دولة، بدعوة من الأمم المتحدة، أمس الجمعة، في مدينة “فالبارايسو” العاصمة التشريعية بتشيلي، اتفاقية عالمية لمكافحة الجوع الذي يؤثر على حياة 828 مليون شخص حول العالم .

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه القمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، الملتئمة بمبادرة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، لمدة يومين في البرلمان التشيلي، قد جمعت 150 مسؤولاً عالميا منتخباً، إضافة إلى عشرات الشخصيات الأخرى التي حضرت بطريقة الـ “فيديو كونفرنس” عن بُعد .

وقد وقّع المشاركون في هذه القمّة ، ميثاقاً عالمياً يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء، ولا سيما هيئاتها التشريعية، على مكافحة الجوع وسوء التغذية. ونصّ الميثاق ، على سبيل المثال على تعزيز التحالفات البرلمانية الدولية وإنشاء تحالفات جديدة من أجل تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير حلول.

وقال نائب مدير الفاو ، “ماريو لوبيتكين” للوكالة الفرنسية : أن (الأمر يتعلق بدخول مرحلة جديدة من التفاعل بين البرلمانات. يجب أن تتحمل البرلمانات مزيداً من المسؤوليات) .

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