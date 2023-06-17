بمشاركة ديوان المحاسبة إختتام ورشة عمل رقابية بالعاصمة الهولندية لاهاي .

طرابلس 17 يونيو 2023 م ( وال ) – اختتمت بالعاصمة الهولندية لاهاي مساء أمس الجمعة أعمال ورشة العمل الفنية حول ” نتائج تنفيذ مهمة رقابة الأداء على الغاية الأولى من الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة”بمشاركة ديوان المحاسبة .

وحسب صفحة ديوان المحاسبة على الفيسبوك تستهدف ورشة العمل ” ضمان الحصول على سكن آمن وميسور التكلفة بحلول العام 2030″ ، وتقام في إطار تنفيذ برنامج شراكة منظم بين محكمة الحسابات الهولندية والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بإلاضافة إلى ليبيا كلا من ، وتونس، والأردن، وفلسطين، والجزائر، والمغرب، والعراق، والسودان.

ناقش المشاركون ، على مدي خمسة أيام متواصلة، نتائج تنفيذ المهمة الرقابية، والتقرير الختامي، وآلية إشراك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمتابعة التوصيات، وإحداث الأثر الإيجابي المرغوب.

وفي موضع ذي صلة استضافت محكمة الحسابات الهولندية، خلال الفترة ذاتها ، الاجتماع السنوي لمديري برنامج الشراكة في الدول المشار إليها، حيث جرى عرض وتقييم الخطوات والبرامج المنفذة، والخطة التنفيذية القادمة 2023-2024، ومناقشة اختيار موضوعات المهمة الرقابية التي سيتم تنفيذها عقب انتهاء المهمة الحالية.

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