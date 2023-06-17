الرئيس الايراني يزور بلدانا بامريكا اللاتينية ويحضر توقيع اتفاقيات معها .

هافانا ــ كوبا 17 يونيو 2023 م (وال) ـــ قام رئيس جمهورية ايران الإسلامية “إبراهيم رئيسي” قبل نهاية الأسبوع بزيارة لعدد من بلدان أمريكا اللاتينية توجت بإبرام العديدعدة اتفاقيات ، ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون والعلاقات ، بين بلاده وصديقاتها من بلدان أمريكا اللاتينية ،

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن جولة “رئيسي” شملت بلدانا وصفها بأنها (صديقة) وهي نيكاراغوا وفنزويلا، مشدّدا على أن بلاده تواجه مع هذه البلدان (أعداء مشتركين) .

ففي هافانا ، تعهد خلالها ونظيره “الكوبي ميغيل دياز – كانيل” بالتصدي بشكل مشترك (لسياسة إمبريالية عدوانية) تنتهجها الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على كلا البلدين .

وفي فنزويلا، أعلن الرئيس الإيراني ونظيره الفنزويلي “نيكولاس مادورو” توقيع 25 اتفاقية في مجالات عدة من التعليم إلى التعدين مرورا بالصحة.

وفي نيكاراغوا شملت المحادثات تعزيز التعاملات التجارية. وقد أعلن رئيس نيكاراغوا “دانيال أورتيغا” أنه وقّع مع رئيسي (مذكرة أساسية) ترمي إلى تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة .

من جانبه اعلن رئيس جمهورية ايران ان زيارته لفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا اسفرت عن توقيع 35 وثيقة ومذكرة في المجالات المختلفة بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة والمناجم علي اساس ان يتم في البداية تصدير الخدمات التقنية والهندسية ثم تصدير العلوم والمنتجات المعرفية ، وثالثا تامين المواد الأولية باسعار مناسبة واخيرا ايجاد اسواق جديدة ، وفق وكالة انباء “ايرنا” الايرانية .

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