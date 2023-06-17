ختام لقاء عمل رقابي بالعاصمة الهولندية لاهاي بمشاركة ديوان المحاسبة

طرابلس 17 يونيو 2023 (وال)- اختتمت بالعاصمة الهولندية لاهاي مساء الجمعة، أعمال لقاء عمل فني حول “نتائج تنفيذ مهمة رقابة الأداء على الغاية الأولى من الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة” بمشاركة ديوان المحاسبة.

وبحسب صفحة ديوان المحاسبة على فيسبوك – يستهدف لقاء العمل “ضمان الحصول على سكن آمن وميسور التكلفة بحلول العام 2030″، ويقام في إطار تنفيذ برنامج شراكة منظم بين محكمة الحسابات الهولندية والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالإضافة إلى ليبيا كلا من تونس، الأردن، فلسطين، الجزائر، المغرب، العراق، السودان.

وناقش المشاركون على مدي خمسة أيام متواصلة، نتائج تنفيذ المهمة الرقابية، والتقرير الختامي، وآلية إشراك منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمتابعة التوصيات، وإحداث الأثر الإيجابي المرغوب.

في سياق ذي صلة؛ استضافت محكمة الحسابات الهولندية خلال الفترة ذاتها، الاجتماع السنوي لمديري برنامج الشراكة في الدول المشار إليها، حيث جرى عرض وتقييم الخطوات والبرامج المنفذة، والخطة التنفيذية القادمة 2023 – 2024، ومناقشة اختيار موضوعات المهمة الرقابية التي سيتم تنفيذها عقب انتهاء المهمة الحالية. (وال)

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