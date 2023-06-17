فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض يصل بلدية غات .

سبها 17 يونيو 2023 ( وال )- وصل الى بلدية غات فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض لإقامة حملة التوعية بأهمية التطعيم ضد مرض الحصبة فى المنطقة ولاسيما مناطق الجنوب .

و عقد الفريق اجتماعا مع المجلسين البلديين غات والبركت و مسؤولى الادارات بهذه البلديات لاستعراض الخطط المطروحة للقيام بحملة التوعية

يشار الى ان فريق الطورائ صحة المجتمع بالمركز الوطنى لمكافحة الامراض قبيل توجهه الى بلدية غات كان قد مر بكلا من القطرون واوبارى بهدف انجاح حملة التطعيم ضد مرض الحصبة التي ستنطلق الأحد 18 إلى 22 يونيو في كل من القطرون، وادي الآجال، وادي الشاطئ، وغات لتشمل الفئة العمرية من السنة إلى عمر ماقبل دخول المدرسة .

( وال سبها )