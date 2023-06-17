اختتام اجتماعات لجنة (5+5) مع مكون مراقبة وقف إطلاق النار 

تونس 17 يونيو 2023م (وال) – أوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على (الفيسبوك)، إن مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع للبعثة، اختتمت اليوم، اجتماعاً استمر يومين مع اللجنة العسكرية المشتركة والمراقبين الليبيين (5+5)، بشأن المضي قدماً في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويملكها الليبيون.

وأضافت البعثة، أن الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة، ركز على الإجراءات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب. (وال _ تونس) ه ع

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