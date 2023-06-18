وزيرا خارجية السعودية وإيران يعقدان اجتماعا في طهران.

طهران 17 يونيو 2023م (وال)- عقد وزير الخارجية الايراني “حسين امير عبداللهيان” اجتماعا مع وزير الخارجية السعودي “فيصل بن فرحان”، الذي وصل طهران اليوم السبت.

وأكد وزير الخارجية الايراني في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجان سياسية واقتصادية وحدودية مشتركة، وأيضا التعاون في مجال مكافحة المخدرات والبيئة؛ قائلا “سنمضي قدما باتجاه التنفيذ، عقب تصديق التوافقات بين وزيري الخارجية، من قبل قادة البلدين” ,وفقا لوكالةالانباء الايرانية.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي أعضاء الوفد السعودي مع نظرائهم الايرانيين خلال الساعات القادمة، لاستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات بين طهران والرياض، وتعاون البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية.