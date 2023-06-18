بلدى الغريفة و منظمة نجوم الصحراء للرحلات السياحية و الصحراوية يكرمان مدير مصرف الصحاري فرع الغريفة.

سبها 17 يونيو 2023 ( وال ) – كرم المجلس البلدى الغريفة و منظمة نجوم الصحراء لرحلات السياحية و الصحراوية مدير مصرف الصحاري فرع بنت بية خلال احتفالية اقامها بمقر المصرف بحضور عميد واعضاء المجلس البلدي الغريفة ووكيل الديوان والأعيان ومجلس الشورى وبعض من زبائن المصرف.

وتم خلال الاحتفالية اهداء درع التكريم تقديرا وعرفاناً بالمجهودات التي تبذل والتميز والإبداع في المجال الإداري و الخدمات المصرفية في تقديم الخدمات المصرفية وتميز موظفي المصرف لحصولهم على الترتيب الأول في مجال خدمة المواطن.

( وال سبها )