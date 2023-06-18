المجلس الأعلى للدولة ينعي وفاة الشيخ العلامة محمد المدني الشويرف أحد أئمة القرآن والعلوم الشرعية في ليبيا.

طرابلس 17 يونيو 2023م (وال)- نعى المجلس الأعلى للدولة وفاة الشيخ العلامة ” محمد المدني الشويرف ” أحد أئمة القرآن والعلوم الشرعية في ليبيا وأحد مؤسسي الجامعة الأسمرية.

وقال المجلس في بيان له اليوم ” في هذا المقام نعزي أنفسنا وأهله وذويه وكل طلبة العلم الشرعي وحاملي كتاب الله الكريم في وفاة الشيخ العلامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم فاقديه جميل الصبر والسلوان”.

وكانت أسرة مفتي ليبيا السابق ” محمد المدني منصور الشويرف ” قد أعلنت عن وفاته في وقت سابق اليوم السبت عن عمر ناهز الــ 93 عاما.

وولد الشيخ ” المدني الشويرف ” في مدينة زليتن بقرية الغويلات في عام 1930، وبدأ منذ طفولته بقراءة القرآن الكريم بمسجد أولاد خليل بقرية الغويلات وذلك في سنة 1936م ثم انتقل إلى زاوية الشيخ أحمد البازة وعمره ثماني سنوات ليواصل قراءة القرآن حتى نهاية 1942.

وفي سنة 1952 التحق بجامعة الأزهر وبدأ الدراسة بكلية الشريعة وتحصل على الشهادة العالية لكلية الشريعة “الليسانس” سنة 1956 ثم واصل تعليمه في الأزهر ليحصل على شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس.

وشغل الشويرف عدة مناصب من بين أبرزها مفتي الديار الليبية وتكليفه بتأسيس الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية بمدينة زليتن سنة 1996 وعين شيخًا للجامعة ورئيس اللجنة الإدارية إلى أن تركها سنة 2002.

كما عمل مدرساً بالمعهد الأسمري الديني بمدينة زليتن، ومديراً لمعهد أحمد باشا الديني بمدينة طرابلس، ومديراً لمعهد سبها الديني، ومديراً لإدارة الوعاظ والإرشاد والمساجد بالجامعة الإسلامية بالبيضاء، ثم مديراً للوعظ والإرشاد والمساجد بالهيئة العامة للأوقاف.

…(وال ) …