زلزلال يضرب مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان

أذربيجان 18 يونيو 2023 (وال) رصد المركز الوطني التابع لجامعة طهران،أن مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران تعرضت إلى زلزال قوي، مساء ايوم السبت.

وبين المرصد الإيراني ، أن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المرصد الإيراني، أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت، محددا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.

وأكد المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية ، أن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي .

يذكر أنه لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة، منوها إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.

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