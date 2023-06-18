الخرطوم 18 يونيو 2023 (وال) تشهد الخرطوم، الأحد، حالة من الهدوء مع سريان هدنة جديدة لثلاثة أيام في السودان بوساطة سعودية أميركية. وتتضمن الهدنة وقف الهجمات المتبادلة واستخدامِ سلاح الطيران والمدفعية وتأمينَ وصول المساعدات الإنسانية. وقد لوحت الوساطة السعودية الأميركية بتأجيل محادثات جدة في حال عدم التزام طرفي الصراع بالهدنة الجديدة. وصباح الأحد، بدأ طرفا […]

ظهرت المقالة السودان.. هدوء في الخرطوم مع بدء سريان هدنة الـ3 أيام أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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