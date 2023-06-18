السديس يطمئن على سير جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله

مكة المكرمة 18 يونيو 2023 (وال) – اطمأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على سير جودة الخدمات المقدمة للحجاج القاصدين للمسجد النبوي وحث قيادات الوكالة بضرورة تعظيم بمحورية الضيف في تقديم الخدمات وإثراء تجربته الميدانية في جميع الوكالات فضلا عن تعضيد الخطط التشغيلية المرسومة لموسم الحج وفق إطارات الحوكمة وقياس الأثر في إطار حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا (من الوصول إلى الحصول) في المسجد النبوي واثراء تجربتهم .

وأكد الرئيس العام أن المرحلة الاولى من الخطة التشغيلية لموسم الحج في المسجد النبوي حققت نجاحات كبرى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زائري المسجد النبوي قبيل أداء مناسك الحج، حيث وفرت الرئاسة لهم جميع سُبل الراحة وسخرت خدماتها على أكمل وجه ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم على مدار الساعة.

وتابع الرئيس العام قائلا “إن وكالة المسجد النبوي جندت منذ بداية موسم الحج إمكاناتها وطاقاتها البشرية لخدمة زوار المسجد النبوي وتحقيق خطتها التشغيلية والمنبثقة من خطة الرئاسة ورؤيتها في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.

وأردف الرئيس العام قائلا “إن الوكالة ركزت في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسجاد والسقيا والتكييف، بالإضافة لتسهيل تنقل الحشود داخل المسجد النبوي وساحاته والصلاة في الروضة الشريفة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما راعت الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، واستخدام التقنية والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للزائر قبل وصوله للمسجد النبوي للتسهيل على الزائرين والحرص على سلامتهم وراحتهم.

وعقد الرئيس العام سلسلة من الاجتماعات مع مساعدي ووكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين وعدد من منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وعلى الجميع التكاتف والتعاون وتقديم التميز في المنظومة الخدمية العامة والتي تلامس ضيف الرحمن، بما يساهم في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين إلى العالم أجمع .

وتعمل وكالة شؤون المسجد النبوي على التنسيق الدائم مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة زائري المسجد النبوي بما يضمن تقديم أرقى الخدمات ويحقق معايير الدقة والجودة.

فيما أكد مساعد الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية والميدانية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز الأيوبي أن خطط موسم الحج تمضي وفق الآلية المرسومة و بانسيابية بالغة وبتميز تشغيلي وجودة خدمات عالمية ووفق حوكمة الأداء . (وال – مكة المكرمة)

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