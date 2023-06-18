بدء جلسات منتدى التنمية الحضري تحت شعار (الطريق إلى بنغازي 2033) .

بنغازي 18 يونيو 2023 (وال)- بدأت بمدينة بنغازي السبت جلسات منتدى التنمية الحضري الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والمسؤولية المشتركة في وضع وإيجاد تصورات مستقبلية للمدينة.

وسيناقش خلال جلسات هذا الأسبوع، بحضور المسؤولين وصناع القرار والقطاع الخاص المصرفي والشباب المهنيين، متعلقات إعادة الأعمار للخروج بتوصيات ومقترحات يحقق الرؤية الكاملة لبنغازي 2033.

ويسعى المشاركون إلى الحفاظ على الهوية المعمارية والرموز التاريخية التي توارثها السكان عبر الأجيال في مرحلة الأعمار، وتوطيد العلاقات بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية، وتقديم الدعم والمشورة للجهات الرسمية المناطة بملفات التخطيط والأعمار وعمليات التمويل المتعلقة به.

كما يتيح الفرصة لمشاركة الشباب من المهنيين والمختصين في المجالات ذات العلاقة، ليكونوا قادة في المستقبل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي العام بالمخطط الحضري الجديد ببنغازي وبرامج التنمية والأعمار.

وتتركز الجلسات التي تستمر على مدى خمسة أيام متواصلة، على معالجة التحديات الناتجة عن قوانين الملكية العقارية والتخطيط العمراني، والفرص القانونية لانطلاق الأعمار، والتطوير العقاري، والقانون التجاري، وقانون الاستثمار نموذجًا، وتصور القطاع المصرفي لتمويل الأعمار، والتطوير العقاري (آليات التمويل والشركات)، بالإضافة إلى تصور القطاع الخاص للأعمار والتطوير العقاري (التمويل، الشراكات، الضمانات)، والمخطط الحضري الجديد لمدينة بنغازي (الآثار التنموية، الاقتصاد، البيئة).

وحضر جلسات المنتدى مدير فرع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام صندوق إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، والمجلس التسييري لبلدية بنغازي، وزارة التخطيط، ومصلحتي التسجيل العقاري والأملاك العامة، والمؤسسات المالية والاقتصادية ذات العلاقة.

يشار إلى أن جلسات منتدى التنمية الحضري، تنظمه منظمة 360 بالشراكة مع بلدية بنغازي وصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، وقد افتتح خطته التنموية الأسبوع الماضي ببرامج تدريبية ولقاءات عمل استهدف الشباب.

(وال بنغازي ) .